Sportmediaset - Milan, oggi pomeriggio affondo su Tanganga. La dirigenza rossonera incontrerà Paratici

MilanNews.it

Durante l’edizione odierna del TG sportivo di Mediaset, Claudio Raimondi ha parlato di Japeth Tanganga in chiave Milan per la difesa. Raimondi dice: “Oggi pomeriggio ci sarà l’incontro o il contatto telefonico con Fabio Paratici. Paolo Maldini e Ricky Massara parleranno con il dirigente del Tottenham per chiedere il difensore inglese. Il Milan lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto mentre gli Spurs ci risultano vogliano inserire l’obbligo di riscatto”.