Sportmediaset - Milan, ottimismo per il rinnovo di Ibra: sarebbe una richiesta di Pioli

Secondo quanto riportato da Pressing Serie A, programma in onda su Italia Uno, ci sarebbe una 'mano tesa' da parte di Gazidis nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. I prossimi saranno giorni caldi per il rinnovo di Donnarumma, ma con l'agente Mino Raiola si parlerà anche dell'attaccante svedese. Secondo l'emittente, ci si attende che ci sia un riscontro positivo per il prolungamento di Ibra con il Milan per almeno un'altra stagione. Filtrerebbe ottimismo, anche perchè Pioli avrebbe chiesto in sede di rinnovo la permanenza di Zlatan.