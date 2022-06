Sportmediaset - Milan, per Asensio il problema è l'ingaggio. De Ketelaere l'alternativa

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

I colleghi di Sportmediaset, durante l’edizione odierna del TG sportivo, hanno parlato del mercato del Milan. Claudio Raimondi ha riferito quelle che sono le ultime notizie riguardanti Marco Asensio: “Asensio cerca un club per rilanciarsi e in questo senso il Milan può fare al caso suo. Fra rossoneri e Real Madrid ci sono ottimi rapporti e gli affari Theo hernandez e Brahim Diaz lo confermano. Asensio ambisce a ritoccare gli attuali 5,5 milioni che prende al Real Madrid. Il problema è la sostenibilità perché Gerry Cardinale ha detto di fare attenzione ai contratti onerosi. Asensio si può fare magari con un contratto un po’ più lungo da 5 milioni a stagione. Poi non è tanto costoso perché essendo in scadenza può arrivare per 25 milioni. L’alternativa è De Ketelaere, che costa almeno 35 milioni. Però il suo stipendio è più assorbibile dato che si accontenterebbe di 3 milioni”.