Sportmediaset - Milan, per Brandt possibile scambio con Leao

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Cluadio Raimondi ha parlato delle ultime novità sul fronte trequartista per il Milan. Queste le sue parole: "Vlasic sta forzando la mano per la cessione al Milan. Il club russo, tuttavia, non cede al prestito con diritto ma spinge per la soluzione del prestito con obbligo. Per quanto riguarda la situazione trequartista, un altro nome seguito è quello di Brandt dal Borussia Dortmund che potrebbe arrivare in uno scambio con Leao: il portoghese si trasferirebbe in giallonero mentre il tedesco farebbe il percorso inverso"