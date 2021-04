SportMediaset - Milan, per Orsolini servono 15-18 milioni: l'affare può essere in parte finanziato dalla cessione di Castillejo

In vista della prossima stagione, il Milan è a caccia di un nuovo attaccante esterno di destro e un nome che piace molto in via Aldo Rossi è quello di Riccardo Orsolini del Bologna. Il giocatore rossoblu ha una valutazione di 15-18 milioni di euro: secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, questa operazione di mercato potrebbe essere in parte finanziata dalla cessione di Samu Castillejo, il quale ha diversi estimatori in Spagna.