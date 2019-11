SportMediaset - Milan, Piatek verso la cessione in prestito all'estero: la Premier resta la pista più calda

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, in casa rossonera si discute del futuro di Kris Piatek, con alcuni club italiani interessati a lui, in primis il Genoa. L'attaccante, quasi sicuramente, verrà però ceduto in prestito a qualche squadra straniera. La Premier League resta la pista più calda: oltre all'Everton, che ha proposto uno scambio con Kean, adesso sarebbe spuntata anche l'ipotesi Chelsea, che a gennaio potrebbe cedere Giroud. I londinesi, però, prima di andare all'assalto di Piatek, dovranno attendere il verdetto del Tas contro la decisione della Fifa di bloccare il mercato per aver infranto le regole del trasferimento di alcuni giovani.