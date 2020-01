SportMediaset - Milan, Politano viene valutato 20 milioni. L'alternativa è Under della Roma

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan, dopo aver chiuso il ritorno di Ibrahimovic, è ora alla ricerca di un attaccante esterno: ieri c'è stato un incontro tra la dirigenza milanista e l'entourage di Matteo Politano. Il giocatore dell'Inter si muoverebbe però solo a titolo definitivo e viene valutato 20 milioni di euro. Se alla fine l'ex Sassuolo dovesse arrivare per davvero al Milan, allora si spalancherebbero le porte per la cessione di Suso già a gennaio. L'alternativa a Politano è il romanista Under, il cui cartellino costa però parecchio: non meno di 50 milioni di euro. Per il momento, non ci sono comunque ancora stati contatti per il turco.