SportMediaset - Milan, presto anche il rinnovo di Ibra diventerà una priorità

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, in questo momento in casa rossonera tengono banco i rinnovi di Gigio Donnarumma e di Calhanoglu, ma presto anche quello di Zlatan Ibrahimovic diventerà una priorità. Settimana prossima, durante la sosta per le nazionali, è in programma l'incontro decisivo tra Raiola, Maldini e Massara per discutere del prolungamento del portiere rossonero e questa potrebbe quindi essere l'occasione giusta per parlare anche del futuro dell'attaccante svedese.