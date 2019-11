SportMediaset - Milan prima scelta di Ibra: rossoneri in pole, ma sarà necessario cedere qualcuno

Nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi riferisce che Zlatan Ibrahimovic ha deciso di lasciare i Los Angeles Galaxy e ora è alla ricerca di un club in grado di garantirgli un ruolo di primissimo piano, anche a livello economico. Lo svedese, da quello che filtra, vorrebbe un ingaggio da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Milan, Napoli e Bologna vorrebbero ingaggiarlo per soli sei mesi con opzione per la prossima stagione e non offrirgli subito un contratto da 18 mesi. Se queste fossero le premesse, Elliott non si opporrebbe al ritorno di Ibra, per il quale il Milan è la prima scelta. Il club rossonero sembra avere al momento più chance rispetto alle altre pretendenti, ma, per permmettersi lo svedese, sarà necessario cedere qualcuno.