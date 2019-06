Secondo quanto riferito da "Sportmediaset" su Italia Uno, il Milan è al lavoro per pareggiare l'offerta del Bayer Leverkusen per Theo Hernandez, offerta da 20 milioni di euro. Paolo Maldini per convincere il terzino del Real Madrid è pronto ad offrirgli una maglia da titolare. Sono ore decisive per la decisione del calciatore francese.