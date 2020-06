SportMediaset - Milan, pronto un triennale da 5 mln a stagione per Rangnick

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, tra dieci giorni terminerà l'avventura di Ralf Rangnick con il gruppo Red Bull: il tedesco si congederà formalmente dopo l'ultima partita di campionato del Lipsia. A fine giugno, è in programma poi l'incontro decisivo con Gordon Singer a Londra. Rangnick ha tante idee in testa per la sua rivoluzione al Milan. Il fondo Elliott, da parte sua, è convinto del progetto tanto che offrirà al tedesco un contratto triennale con opzione per il quarto anno da 5 milioni di euro a stagione per fare sia l'allenatore che il responsabile dell'area tecnica almeno nel suo primo anno in rossonero. Per l'annuncio ufficiale, bisognerà però aspettare la fine del campionato italiano e quindi arriverà i primi di agosto.