Sportmediaset - Milan-Quagliarella, la chiave è Bellanova

Per il mercato di gennaio il Milan ha messo nel mirino Fabio Quagliarella. Secondo quanto riportato da Sportmediaset.it, i rossoneri potrebbero inserire nella trattativa il cartellino del giovane Raoul Bellanova, giocatore che piace molto alla Samp. Il terzino in forza alla Primavera è in scadenza di contratto e non rinnoverà col Milan. Ecco quindi che a gennaio potrebbe andare in scena una sorta di scambio di calciatori in scadenza, con Quagliarella prenderebbe la strada per Milano.