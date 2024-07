SportMediaset - Milan, Samardzic pista concreta: si cerca l'accordo con il padre-agente. Fullkurg nome caldo per l'attacco

In merito ai movimenti di mercato del Milan a centrocampo, Claudio Raimondi, intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, ha riferito che la trattativa per Youssouf Fofana è in stallo in quanto per il momento il Monaco non concede sconti. E' concreta la pista che porta a Lazar Samardzic che non è un'alternativa a Fofana. Il Diavolo vuole prima trovare un accordo con il centrocampista serbo ed in particolare con il papà-agente, il quale ha avuto qualche problema in passato sia con l'Inter che con il Napoli. Se verrà trovata un'intesa con Samardzic, allora poi il Milan presenterà un'offerta all'Udinese.

Dopo aver preso Morata, i rossoneri puntano a prendere anche un altro attaccante. Il preferito è Niklas Fullkurg che è in uscita dal Borussia Dortmund dopo l'arrivo in giallonero di Guirassy. Il club tedesco chiede 15 milioni di euro per lasciar partire il 31enne centravanti tedesco.