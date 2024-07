SportMediaset - Milan, settimana decisiva per Pavlovic. Il piano B è Hermoso

vedi letture

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, inizia oggi la settimana che potrebbe essere decisiva per l'affondo del Milan su Strahinja Pavlovic. Anche l'Atletico Madrid ha messo gli occhi su di lui ed è una minaccia seria per il Diavolo. I rossoneri vogliono anticipare la concorrenza e per questo a brevissimo presentaranno al Salisburgo un'offerta da circa 20 milioni di euro. Il giocatore serbo, che ha già raggiunto un accordo con il Diavolo, vuole fortemente il Milan. Il piano B è Mario Hermoso, attualmente svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con l'Atletico Madrid.

Dopo aver chiuso per Alvaro Morata, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un altro attaccante e il nome caldo è sempre quello di Niclas Fullkurg. Anche in questo caso è in corso però un'azione di disturbo dell'Atletico Madrid che sta cercando il sostituto di Morata e che ha messo gli occhi sul tedesco.