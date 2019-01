Sportmediaset - Milan, si valuta la partenza di Kessie per poter far mercato. Carrasco, c'è l'ok del giocatore ma non del Dalian Yifang

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, i conti del club rossonero impongono il sacrificio e per monetizzare la scelta potrebbe ricadere su Franck Kessie, finito nel mirino dei cinesi deI Beijing Guoan. Se, da un lato, è complicato per un 22enne accettare la Cina, dall'altro è anche difficile dire di no ad un'offerta da 10 milioni annuali come ingaggio, così come per il Milan rifiutare una cifra intorno ai 50 milioni di euro, che consentirebbe di fare una plusvalenza da circa 22 milioni di euro e liberare le mani a Leonardo sul mercato. Il Milan, però, guarda alla Cina anche per quanto riguarda le possibili entrate: è l'ex Atletico Madrid, Yannick Carrasco, esterno d'attacco del Dalian Yifang, l'obiettivo del club rossonero. Il Milan conta di averlo in prestito fino a giugno e, quindi, di partecipare solo in parte all'ingaggio faraonico del giocatore, il cui gradimento è stato già strappato. Resta, però, ancora da convincere il club cinese.