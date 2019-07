SportMediaset - Milan, sono in partenza almeno due tra Cutrone, André Silva, Borini e Suso

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, oltre a comprare, il Milan deve anche sfoltire il reparto d'attacco, dove sono in partenza almeno due tra Cutrone, André Silva, Borini e Suso. Sfumato il suo passaggio al Monaco, André Silva cerca una nuova destinazione: il suo agente, Jorge Mendes, è al lavoro per cercare soluzioni alternative tra Inghilterra (Wolverhampton) e Francia (Marsiglia). Il Wolverhampton ha già presentato un'offerta al Milan per Patrick Cutrone: 18 milioni di euro più tre di bonus, proposta troppo bassa per il club di via Aldo Rossi. Per quanto riguarda Borini, ci sono due squadre interessate a lui, cioè Bordeaux e Newcastle. Suso è molto apprezzato da Giampaolo, ma il Milan potrebbe cederlo per fare cassa. Il club milanista lo valuta 30-35 milioni di euro, la Roma ci pensa e vorrebe inserire Fazio nella trattativa.