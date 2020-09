Sono ore molto calde anche per il ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko: come riporta SportMediaset su Italia Uno, il giocatore spinge da tempo per tornare, ma ora il Chelsea sembra intenzionato ad accontentarsi di una cifra inferiore rispetto ai 30 milioni di euro chiesti finora. C'è ottimismo per il buon esito di questo affare.