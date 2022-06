SportMediaset - Milan, strada in salita per Botman: Bremer obiettivo concreto

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan farà un colpo anche in difesa durante il mercato estivo: è salita la strada che porta a Sven Botman del Lille, per il quale il Newcastle offre di più, e per questo i rossoneri sono tornati alla carica per Bremer del Torino. Si prospetta un derby di mercato visto che da tempo l'Inter lo ha messo nel mirino. Il club di via Aldo Rossi non ha ancora affondato, ma potrebbe mettere sul piatto alcune contropartite tecniche gradite ai granata, come per esempio Pobega. Bremer è un obiettivo concreto, tanto che ieri ne hanno parlato anche Paolo Maldini e il nuovo proprietario Gerry Cardinale.