SportMediaset - Milan su Fofana: i rossoneri vogliono chiudere l'affare prima dell'Europeo

In merito al mercato del Milan si parla in questo momento soprattutto della questione centravanti, con Joshua Zirkzee che si sta avvicinando a grandi passi al club rossonero. Ma i dirigenti di via Aldo Rossi sono al lavoro anche per rinforzare il centrocampo dove manca un mediano fisico da piazzare davanti alla difesa. E il preferito per questo ruolo è Youssouf Fofana del Monaco.

Un indizio importante lo ha dato Cesc Fabregas qualche giorno fa: "Ho sentito che andrà al Milan, perché lì andrà ad allenare Fonseca che viene dalla Francia. Si conoscono". Fofana andrà all'Europeo con la Francia e il Milan punta a chiudere la trattativa prima dell'inizio della competizione in Germania per evitare che parta un asta per il centrocampista francese. Il suo contratto scade tra un anno, ma il Monaco chiede comunque 20-25 milioni di euro. Lo riferisce SportMediaset su Italia Uno.