SportMediaset - Milan, Suso ad un passo dal Siviglia. Piatek verso la Premier, nessun offerta per Paquetà

Secondo quanto riferisce Sportmediaset su Italia Uno, Suso è ad un passo dal Siviglia: l'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 20 milioni di euro. In uscita anche Kris Piatek, che potrebbe finire in Premier League (il Tottenham è particolarmente interessato al polacco), e Lucas Paquetà, anche se finora in via Aldo Rossi non sono arrivate offerte significative per il brasiliano. Da Torino è arrivata nelle scorse ore la voce di un possibile scambio tra l'ex Flamengo e Federico Bernardeschi con la Juventus.