SportMediaset - Milan, testa a testa con il Palmeiras per Vina: i brasiliani hanno alzato la loro offerta

Claudio Raimondi, in collegamento a SportMediaset su Italia Uno, riferisce che è una corsa testa a testa tra Milan e Palmeiras per Matias Vina: i rossoneri offrono un prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a sei milioni. I brasiliani, invece, hanno alzato negli ultimi minuti la loro proposta per il terzino uruguaiano: non più 3,5 milioni per la metà del cartellino, ma 6 milioni per il 70% del cartellino di Vina.