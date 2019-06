SportMediaset - Milan, Theo Hernandez pronto a dire sì ai rossoneri. Il Real vuole mantenere il diritto di recompra

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia 1, Theo Hernandez, nonostante l'inserimento del Napoli, sarebbe pronto a dire sì al Milan visto che il Bayer Leverkusen sta andando su altri obiettivi. Per il francese del Real Madrid, il club di via Aldo Rossi, con l'ok di Elliott, può investire 20 milioni di euro. I Blancos, come fatto in passato per l'affare Morata-Juventus, vorrebbero mantenere il diritto di recompra sul terzino che nell'ultima stagione ha giocato in prestito alla Real Sociedad.