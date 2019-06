Sportmediaset - Milan, tre possibili arrivi dalla Samp. Tetto ingaggi ridotto

Secondo quanto riferisce Sportmediaset, con l'arrivo di Giampaolo, al Milan possono arrivare Andersen, Praet e Ronaldo Vieira, anche se Giampaolo punta a rilanciare un talento come Patrik Schick, da lui lanciato, ma un po' smarrito a Roma. Le manovre sul mercato dipenderanno dalla decisione UEFA, ma ci sarà comunque un tetto ingaggi ridotto. In questo senso, i 6 milioni di euro all'anno di Donnarumma stridono con la filosofia del nuovo corso. Con il portiere dell'Under 20, Plizzari, in ascesa e la garanzia Reina, Gigio potrebbe lasciare Milano con un'offerta da almeno 50-55 milioni di euro. Il classe 1999 è nel mirino del Paris Saint-Germain e del Manchester United.