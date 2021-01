SportMediaset - Milan-Vina: tempi stretti, operazione difficile. Lazaar piano B, ma il Newcastle non lo svincola

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan proverà fino all'ultimo giorno a prendere un vice-Theo Hernandez. Il profilo che piace di più è quello di Matias Vina del Palmeiras (costa circa 10 milioni di euro), ma i tempi sono strettissimi visto che sabato il terzino sarà impegnato nella finale di Copa Libertadores e il mercato italiano chiude lunedì. Difficile dunque che questo affare possa andare in porto. Il piano B è Achraf Lazaar, ma anche questa operazione è complicata da chiudere in quanto il Newcastle non intende svincolarlo e chiede un indennizzo ai rossoneri. Il dirigenti del Diavolo ci proveranno fino all'ultimo giorno, ma è probabile che alla fine non arrivi nessuno come vice-Hernandez.