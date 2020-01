SportMediaset - Milan, West Ham in pressing su Piatek: offerto un prestito con obbligo di riscatto. Il polacco prende tempo

In merito al futuro di Kris Piatek, Claudio Raimondi, nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, spiega che l'ex Genoa sta prendendo tempo in quanto, prima di accettare la cessione, vuole capire se può trovare spazio anche dopo l'arrivo di Ibra. Il West Ham è in pressing sul polacco: gli inglesi hanno offerto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Ci sono altri club stranieri interessati al numero 9 rossonero come Aston Villa e Bayer Leverkusen, mentre la Fiorentina ha aperto al massimo ad un prestito, soluzione però che non soddisfa il Milan. Piatek aspetterà le prossime tre gare di campionato contro Cagliari, Udinese e Brescia, poi se a fine mese capirà di non trovare spazio in rossonero allora accetterà il trasferimento in Premier League.