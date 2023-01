SportMediaset - Milan-Zaniolo: il giocatore preferisce i rossoneri al Tottenham

MilanNews.it

In merito al futuro di Nicolò Zaniolo, l'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che il Milan avanza, anche se non c'è ancora un'offerta formale alla Roma. Sono invece in calo le quotazioni del Tottenham. Questa la proposta rossonera per Zaniolo: prestito oneroso da due milioni di euro e obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League del Diavolo per una valutazione totale da 22-23 milioni. E' un'offerta più bassa rispetto a quella del Tottenham, ma ci sono due fattori: Zaniolo preferisce ampiamente il Milan e inoltre l'obbligo dei rossoneri è più realizzabile rispetto a quello degli Spurs (più complicata la strada per arrivare in Champions). La Roma però tiene duro e parte da una valutazione da almeno 30 milioni.