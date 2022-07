MilanNews.it

Claudio Raimondi, durante il TG sportivo di Mediaset, ha riferito le ultime notizie riguardanti Ziyech in chiave Milan. Raimondi ha detto: “Ziyech per il Milan è un affare a cottura lenta. Se il Chelsea prenderà un altro attaccante esterno poi magari potrà far partire Ziyech in prestito”.