SportMediaset - Milan-Ziyech: il Chelsea per ora non apre al prestito, ma se dovesse andare su CR7...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In merito al mercato di gennaio del Milan, Claudio Raimondi ha spiegato a SportMediaset su Italia Uno che il club di via Aldo Rossi non ha smesso di pensare ad Hachim Ziyech: i rossoneri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, ma il Chelsea non ha mai aperto a questa formula. Attenzione però alle mosse dei Blues che se dovessero andare su Cristiano Ronaldo allora potrebbe aprire alla cessione in prestito dell'attaccante marocchino al Milan.