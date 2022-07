Sportmediaset - Non tramonta l'affare Renato Sanches-Milan: si cerca l'intesa economica con il giocatore

MilanNews.it

Claudio Raimondi, durante il TG sportivo di Mediaset, ha parlato di Renato Sanches in chiave Milan dicendo: “L'accordo col Lille c'è intorno ai 15 mln. Ma non c'è invece quello sull'ingaggio con il giocatore. Mendes, forte dell'interesse del PSG, vuole 4,5 mln e non più 3. Braccio di ferro in corso ma l'affare non tramonta”.