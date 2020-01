Sportmediaset - Olmo-Milan, le commissioni rischiano di far impennare i costi dell'operazione

Claudio Raimondi ha parlato di Dani Olmo ai microfoni di SportMediaset: "Dani Olmo vuole il Milan. Il centrocampista ha rifiutato il rinnovo di contratto propostogli dalla Dinamo Zagabria da 1.5milioni fino al 2021. In tutto questo il Milan però ritiene che 30 milioni di euro non siano congrui per un giocatore che tra un anno potrebbe svincolarsi. Ci sono anche altri top club europei come il Barcellona, Manchester United e Chelsea sul giocatore, ma il Diavolo vuole offrigli un ruolo da protagonista assoluto. La richiesta della Dinamo e le commissioni rischiano di far impennare il costo dell'operazione. Un braccio di ferro che nonostante le doverose smentite del Milan prosegue a fari spenti, con Boban in prima linea".