SportMediaset - Panchina Milan, si va verso l'Allegri-bis: c'è l'ok di massima del tecnico livornese

vedi letture

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, a fine stagione ci sarà l'addio di Sergio Conceiçao e poi scatterà l'Allegri-bis. Il tecnico livornese ha messo da parte la ricca offerta arrivata dall'Arabia Saudita e ha dato il suo ok di massima per tornare ad allenare il Milan. Nei primi contatti avuti con i dirigenti rossoneri, Massimiliano Allegri ha spiegato che secondo lui l'attuale rosa milanista non ha bisogno di grossi stravolgimenti, ma solo di innesti mirati. Anche la richiesta di ingaggio dell'ex tecnico di Juventus e Cagliari sarebbe abbordabile per le casse del Diavolo e dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro.

Altri allenatori sono stati vagliati come Fabregas, De Zerbi e Xavi, ma in via Aldo Rossi vogliono un uomo di esperienza che abbia già vinto in carriera e per questo in pole c'è Allegri. Anche per il ruolo di direttore sportivo, il Milan punta su un profilo vincente e per questo si va sempre di più verso Fabio Paratici, che potrebbe incontrare molto presto l'ad Giorgio Furlani.