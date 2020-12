SportMediaset - Rinnovo Gigio: fumata bianca ad un passo, distanza minima tra domanda e offerta

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, la volontà del Milan e di Gianluigi Donnarumma è di andare avanti insieme, anche se per il momento non è stata ancora trovata la quadratura sulle cifre tra il club di via Aldo Rossi e Mino Raiola, agente del portiere: i rossoneri spingono per un prolungamento di quattro anni a 7 milioni di euro a stagione, mentre l'entourage di Gigio chiede un triennale da 8 milioni. La distanza tra domanda e offerta è comunque minima e facilmente colmabile, tanto che la fumata bianca è ormai ad un passo.