SportMediaset - Rinnovo Leao: nessun appuntamento previsto per oggi, tutto rimandato a dopo Lazio-Milan

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset, non era previsto nessun appuntamento per oggi tra il Milan e i rappresentanti di Rafael Leao per parlare del rinnovo dell'attaccante rossonero. Il papà e il suo avvocato Dimvula sono a Milano, ma ogni discorso è rimandato a dopo Lazio-Milan di martedì visto che Paolo Maldini è ora concentrato solo sul momento negativo della squadra dopo la sconfitta in Supercoppa. Non sarà dunque questa la settimana del prolungamento di contratto del portoghese.