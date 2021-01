SportMediaset - Simakan vuole solo il Milan: trattativa avanzata con lo Strasburgo, fumata bianca vicina

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan è in trattativa avanzata con lo Strasburgo per Mohamed Simakan, 20enne difensore centrale francese: i 14 milioni di euro più tre di bonus messi sul piatto dai rossoneri non sono ancora abbastanza per chiudere questa operazione, ma la fumata bianca è vicina. Il Lipsia potrebbe provare un rilancio nelle prossime ore, ma il giocatore è stato chiaro: lui vuole solo il Milan. Se l'affare dovesse chiudersi nelle prossime ore, Simakan potrebbe sbarcare a Milano già nella giornata di giovedì per le visite mediche.