SportMediaset - Thiago Silva, il ritorno al Milan è un'ipotesi concreta

L'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riferisce che sarebbe vicino il ritorno in rossonero di Thiago Silva. Negli ultimi anni, il brasiliano, che ha sempre portato il Milan nel cuore, ha spesso cullato il sogno di tornare a vestire la maglia del club di via Aldo Rossi. Il difensore verdeoro è in scadenza di contratto con il PSG e l'ipotesi di rivederlo a Milano è davvero concreta. Thiago Silva potrebbe ereditare la leadership abbandonata dal suo ex compagno Ibrahimovic.