SportMediset - Milan, questa mattina nuovi contatti con il Chelsea per Ziyech

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, prosegue la trattativa tra Milan e Chelsea per Hakim Ziyech, tanto anche questa mattina ci sono stati nuovi contatti tra i due club. Per arrivare alla fumata bianca, oltre a pagare una parte dell'ingaggio da 6 milioni di euro dell'attaccante marocchino, prima i Blues dovranno fare un colpo in entrata (si parla per esempio di Raphinha del Leeds e di Raheem Sterling del Manchester City).