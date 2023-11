"Sto parlando per un difensore...": Pioli e il centrale di gennaio: i nomi (a oggi)

vedi letture

"A livello difensivo abbiamo perso due giocatori, ovvero Pellegrino e Kalulu, quindi sto parlando col club per far arrivare un giocatore lì a gennaio e sono certo che la società si farà trovare pronta". Le parole di Stefano Pioli, in conferenza stampa, fanno capire come il Milan abbia la coperta corta in difesa. Difficile che possa arrivare un investimento importante, visto che i soldi incassati da Tonali sono già stati spesi in estate e, probabilmente, servirebbe anche un attaccante di peso dopo che è saltato Taremi (e che Jovic non ha convinto fino in fondo, almeno per il momento).

Jakub Kiwior - Acquistato dall'Arsenal solamente un anno fa per 25 milioni di euro, non sta trovando grande spazio con la maglia dei Gunners. Sei presenze per 362 minuti complessivi in questo inizio di campionato, due volte titolare la prima con il Fulham da terzino sinistro, l'ultima contro lo Sheffield nel 5-0 di sabato scorso. L'unica possibilità per prenderlo sarebbe in prestito con diritto di riscatto, da capire se sarà una possibilità. Pro: conosce già bene il campionato italiano.

Maxime Esteve - Geoffrey Moncada scandaglia sempre il mercato francese alla ricerca di qualche giovane promessa e il difensore classe 2002 è nel mirino da parecchio tempo. Di proprietà del Montpellier, finora ha giocato poco e potrebbe essere una scelta per il Milan, sempre con un prestito con diritto di riscatto. L'estate scorsa erano chiesti 7 milioni per il suo cartellino.

Lloyd Kelly - Difensore del Bournemouth, di cui è anche capitano, è in scadenza nel prossimo giugno e non ha un'opzione per il rinnovo automatico. Piace anche alla Juventus e per anticipare il suo arrivo - come per Miranda - potrebbero servire pochi milioni. Da capire se i rossoneri d'Albione accetteranno un'eventuale offerta.

Konstantinos Koulierakis - È probabilmente il più costoso di tutti, vent'anni e un fisico imponente. Gioca nel PAOK di Salonicco e nella nazionale greca, molto difficile che possa essere preso con un prestito. È monitorato per il futuro ma servirebbe un'offerta da circa dieci milioni di euro per convincere il club ellenico.