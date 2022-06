Sugoni: "Con un prestito annuale Ziyech non usufruirebbe del decreto crescita"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Sugoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell’interesse del Milan per Ziyech e dello stato attuale della trattativa con il Chelsea per il fantasista marocchino: “C’è la disponibilità del giocatore a venire al Milan, ma non si è ancora entrati nella fase calda della trattativa. Lui guadagna 5 milioni di sterline a stagione, tanti soldi. Inoltre se l’operazione dovesse eventualmente farsi in prestito, con il prestito che è soltanto annuale, non potrebbe usufruire del decreto crescita. Servono due anni di permanenza. Poi bisognerà capire cosa intenderà fare il Chelsea, la speranza è che riservi a Ziyech lo stesso trattamento riservato a Lukaku, cioè che il giocatore può lasciare il club. Il feeling con Tuchel è piuttosto scarso, così come quello di Lukaku. Vedremo se ci saranno le condizioni di andare ad affrontare questa trattativa”.