Sugoni: "Il Milan ha offerto 6 milioni per Kaio Jorge: il Santos ne chiede 10. Ballo-Tourè si farà"

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Alessandro Sugoni ha commentato il mercato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan è la squadra del momento sul mercato. Conclusa un'operazione, infatti, è pronta a chiuderne un'altra. Per quanto riguarda l'operazione Fodè Ballo Tourè, l'intoppo avvenuto questa mattina non precluderà l'operazione. Giroud verrà ufficializzato a breve ed è un giocatore integro e affidabile. Sarà più di un vice Ibrahimovic. Kaio Jorge rientra nella filosofia Milan: è un giocatore giovane e di grande talento. Il Santos chiede 10 milioni mentre il Milan si spende a 5-6 come offerta. I rossoneri non sono l'unica squadra sul giocatore e vedremo se la distanza tra Milan e Santos si ridurrà"