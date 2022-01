Sugoni: "Per Botman ne stanno parlando le proprietà di Milan e Lille"

Alessandro Sugoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della trattativa tra Milan e Lille per Sven Botman: “Il Milan continua a pensare a lui, e ne stanno parlando le due proprietà: quindi il discorso è ai massimi livelli. Visto che i rapporti sono ottimi tra Milan e Lille si sta cercando di capire se ci possa essere un modo per accontentare tutti, mettere in piedi l’operazione e quindi ancora per qualche giorno il Milan ha intenzione di provare questa strada”.