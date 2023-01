© foto di Ivan Cardia

Come riportato da TMW Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, è a Monza per la finale di Supercoppa Italia Primavera tra Inter e Fiorentina. Presente anche Marco Branca, ex DS Inter e oggi nell'agenzia FIRST, che sta mediando nell'operazione per portare l'esterno d'attacco giallorosso al Milan.