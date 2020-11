Szoboszlai al Lipsia, l’agente smentisce: "Nessun impegno"

Le ottime prestazioni offerte in questa prima parte di stagione (in campionato, Champions e Nazionale) hanno attirato l’attenzione dei top club europei su Szoboszlai, giocatore che piace tanto al Milan. I media tedeschi hanno dato per scontato il suo passaggio al Lipsia, ma su questo punto, come riporta La Gazzetta dello Sport, ci sono stati dei chiarimenti molto netti. "Il futuro di Dominik è ancora aperto. Non ci sono stati impegni con nessuno", ha dichiarato il suo agente, Matys Esterhazy. Una precisazione che tranquillizza i vertici milanisti, anche se la concorrenza aumenta giorno dopo giorno.