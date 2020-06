Szoboszlai: italiane frenate dal Coronavirus, il PSG può approfittarne

Dominik Szoboszlai rischia di sfuggire alla mira delle squadre italiane. Perché il centrocampista dei Red Bull Salisburgo ha avuto una richiesta da parte del Paris Saint Germain e nelle ultime ore c'è un pressing interessato. I parigini vogliono anticipare tutti i club interessati, con una proposta da circa 25 milioni di euro più bonus - o magari una percentuale di rivendita.

NAPOLI O MILAN ASPETTANO - L'ungherese era a un passo dal Milan a gennaio, quando Boban aveva trovato l'accordo sia con il club austriaco sia con il giocatore, ma la trattativa non andò in porto a causa delle turbolenze in dirigenza. Il Coronavirus ha bloccato il naturale avanzamento della situazione, dando al PSG un ampio margine di manovra, perché "favoriti" dalla sospensione della Ligue 1.