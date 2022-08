Tameze, centrocampista duttile e muscolare. Ma il Verona chiede 12 milioni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara per il centrocampo ci sarebbe anche quello del camerunese Adrien Tameze, in forza al Verona. Il giocatore, 29 anni da compiere il prossimo febbraio, è un giocatore duttile come piacciono a Pioli ed è il nome che più si avvicina a Kessie per caratteristiche. L'ostacolo al momento rimane la richiesta dell'Hellas che non si schioda dai 12 milioni di euro.