Tanganga, decisione entro il weekend. Da sciogliere il nodo della formula

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe in qualche modo ottenuto il gradimento del centrale difensivo Japhet Tanganga, in forza al Tottenham. Il 23enne ha dato il suo sì ai rossoneri che però hanno deciso di non andare oltre questo weekend per chiudere la trattativa: la buona riuscita dipenderà anche da come si concluderà l'affaire De Ketelaere. Per il momento tra Campioni d'Italia e Spurs c'è da sciogliere il nodo della formula. Il Milan spinge per il prestito oneroso con diritto, mentre la squadra londinese caldeggia l'obbligo.