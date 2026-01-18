Tare sul rinnovo di Maignan: "Mike è molto legato a questa maglia, presto avremo una risposta definitiva"
MilanNews.it
Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Lecce. Queste le parole del DS rossonero:
Il rinnovo di Maignan. Quanto manca?
“Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Tare sul rinnovo di Maignan: "Mike è molto legato a questa maglia, presto avremo una risposta definitiva"
Ciao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturnodi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Falcone: "Rispetto all'Inter, il Milan ci ha messo di più a farci gol. La sensazione dal campo era che con l'Inter appena acceleravano ci facevamo male"
2 LIVE MN - Jashari: "Infortunio uno shock: avevo lottato tanto per venire qui. Posso giocare da 6 e da 8"
3 LIVE MN - Di Francesco: "Se c'è una squadra che può dare fastidio all'Inter è il Milan. Camarda? Non faccio il dottore"
4 LIVE MN - Falcone: "Se devo dire chi mi ha impressionato di più, dico l'inter, un pochino più favorita, ma anche il Milan può dire la sua"
Primo Piano
Allegri a DAZN: "Ad oggi, ripeto, la quota Champions è 74 punti. Mentre la quota scudetto è a 86/88"
Tare a DAZN: "Rinnovo Maignan? A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”
Andrea LongoniIl Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campioni
Luca SerafiniL’abbraccio a Van Basten e a Pietro. A Como doppietta di Rabiot e tripletta di Maignan. Il VAR è un disastro solo in Italia. Con i giovani ci vogliono lealtà, coraggio e fortuna
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com