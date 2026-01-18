Tare sul rinnovo di Maignan: "Mike è molto legato a questa maglia, presto avremo una risposta definitiva"

di Lorenzo De Angelis

Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Milan-Lecce. Queste le parole del DS rossonero:

Il rinnovo di Maignan. Quanto manca?

“Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.