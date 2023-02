Fonte: tuttomercatoweb.com

L'impatto nel mondo Brighton non sta passando inosservato e Roberto De Zerbi sta vedendo accrescere la fila di ammiratori disposti a consegnargli in futuro la panchina del proprio club. Il Telegraph fa un punto sul futuro dell'allenatore, ambito dalle maggiori realtà italiane e non solo. De Zerbi intriga realtà come Inter, Juventus, Milan e Roma ma ha anche sirene che arrivano dalla stessa Premier League: il Tottenham, con la situazione Conte da risolvere e sempre più incerta, ha iniziato a corteggiarlo. Nel contratto con il Brighton c'è una clausola d'uscita che permette a De Zerbi di liberarsi con il pagamento di 13 milioni di euro.