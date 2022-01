Telegraph - Lille, fissato il prezzo per Botman: 55 milioni di euro

Sven Botman è il sogno del Milan per la difesa, a maggior ragione dopo l'infortunio di Tomori. Ma il Lille non ha alcuna intenzione di lasciar partire il suo centrale, come ha fatto capire anche il presidente Letang in conferenza stampa. A scriverlo è il Telegraph, secondo cui il club francese avrebbe fissato un prezzo esagerato: 55 milioni di euro. Una sorta di provocazione, un modo per far sapere alle squadre interessate - oltre al Milan c'è anche il Newcastle sul calciatore - che il difensore olandese non è in vendita.