Tentativo a vuoto dell'Inter per Joao Felix nell'ultimo giorno di mercato. Il giocatore voleva solo il Milan

vedi letture

Il Milan si gode il suo nuovo acquisto Joao Felix, che nella serata di ieri ha anche trovato il suo primo in maglia rossonera nel quarto di finale di Coppa Italia Frecciarossa contro la Roma. E pensare che per un momento si è anche creduto che il portoghese potesse vestire i colori dell'altra sponda milanese.

Nell'ultimo giorno di calciomercato, infatti, l'Inter ha fatto un tentativo in extremis per Joao Felix, ricevendo però in risposta un no secco sia lato club che giocatore, non solo perché la trattativa tra Milan e Chelsea era già bella che impostata, ma anche perché il portoghese voleva solo vestire rossonero.