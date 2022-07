MilanNews.it

Charles De Ketelaere è sempre più vicino al Milan: lo riferisce The Athletic che ricorda che sul giocatore c'era anche il Leeds, ma i rossoneri sono favoriti per completare il trasferimento a Milanello del giovane trequartista. Paolo Maldini e Frederci Massara sono volati in Belgio per definire l'affare con i dirigenti del Bruges.